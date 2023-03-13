Deprem bölgesi İslahiye’de eğitim başlamadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde okulların hasarlı olması nedeniyle eğitim öğretim için kurulan çadır ve konteynır kentlerdeki eğitim serüveni başlamadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından okulların hasarlı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda çadır ve konteynır okullar kurulması için harekete geçti. Bakanlık bünyesinde kurulan ve afet bölgesinde eğitim öğretim görmesi için açılan çadır ve konteynır okullarda öğrencilerin okullara gelmediğinden dolayı eğitim başlamadı.