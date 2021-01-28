Deneyimlerini gençlerle paylaştı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavları (POMEM) ile Bekçilik Sınavı’na yönelik Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan kurslarda eğitim gören kursiyerleri çalışmalar esnasında sıklıkla ziyaret eden Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitimlerde geride kalan 3. haftanın ardından gerçekleştirilen çalışmalarda kursiyerleri yine yalnız bırakmadı.

Şehitkamil Belediyesine bağlı stadyumlar, kadın-erkek fitness salonları ve spor salonlarında yürütülen eğitimleri yakından takip eden Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezindeki kursiyerleri ziyaret etti. Deneyim aktarımında bulunduğu kursiyerlere, kariyerlerini ve sosyal hayatlarını olumlu etkileyecek çok önemli tavsiyelerde bulunan Fadıloğlu, kursiyerlerin kendisine yönettiği soruları da yanıtsız bırakmadı. Başkan Fadıloğlu, kursiyerlerin parkurlarda gerçekleştirdiği çalışmaları izledi ve geleceğin polis, bekçi ve spor insanlarına moral verdi.

“Sakatlıktan uzak, sağlıklı bir eğitim dönemi diliyorum”

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Meslek edindirme alanında yapılan çalışmalar, bizim için çok önemli ve değerlidir. Özel yetenek sınavlarına hazırlık kursunda geleceğin polis, bekçi ve spor insanlarını yetiştiriyoruz. İnşallah, bu kursun sonunda girecekleri sınavları başarıyla tamamlayacak kursiyerlerimiz, uzmanlık alanlarına göre alacakları eğitimlerin ardından ilimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceklerdir. Kursta görevli eğitmenlerimizden aldığım bilgiler, beni fazlasıyla mutlu etti. Her kursiyerimizin parkurlardaki gelişiminin oldukça iyi yönde olduğunu öğrendim. Ümit ediyorum ki sınav sonuçları da kursiyerlerimizin gönüllerince olur. Yıl boyunca farklı dönemler halinde devam edecek olan özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına, bu mesleklere ilgi duyan herkesi davet ediyorum. Mevcut kursiyerlerimize; sakatlıktan uzak, sağlıklı bir eğitim dönemi diliyorum” diye konuştu.