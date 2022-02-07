Şehitkamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan Dekoratif Ahşap Boyama Kursu, yoğun ilgi görüyor. Dekoratif Ahşap Boyama Kursu’na katılan kursiyerler, hem moral depoluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Şehitkamil Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmalarına zemin oluşturacak kurslar açarak, hizmet vermeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Aile Merkezi’nde açılan Dekoratif Ahşap Boyama Kursu, kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pandemi kuralları çerçevesinde sürdürülen kurs kapsamında kadınlar, hem eğitim görüyor hem de birbirinden güzel eserler meydana getiriyor. Haftanın 5 günü kursa gelen kadınlar, günün stres ve sıkıntısını ahşap üzerine yaptıkları desenleri boyayarak atarken, yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kadınlarımız kursumuza yoğun ilgi gösteriyor

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Dekoratif Ahşap Boyama Kursu Öğretmeni Nida Tunalı, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından Necip Fazıl Kısakürek Aile Merkezimizde açılan Dekoratif Ahşap Boyama Kursuna 17 kursiyerimiz katılıyor. Kursumuza talep gün geçtikçe artıyor. Haftanın 5 günü öğleden sonra olmak üzere kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimize, dekoratif ahşap boyama teknikleri, süsleme tekniklerini öğretiyoruz. Kadınlarımız kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Evdeki boş zamanlarını gelip burada değerlendirerek hem meslek sahibi oluyor hem de yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bunun yanında günün stres ve sıkıntısını gelip burada bir şeyler yaparak atıyorlar. Kursiyerlerimiz burada aile ortamı içerisinde hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Bizlerde eğitmenler olarak kursiyerlerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Kursumuza katılmak isteyen tüm kadınlarımızı da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaptığım ürünleri satarak aile ekonomime katkıda bulunuyorum

Kursun kendileri açısından olumlu olduğunu belirten kursiyerlerden Zöhre Aydoğdu, “Ben 4 çocuk annesiyim, evde geçireceğim boş vaktimi gelip bu kursumuzda değerlendiriyorum. Kursumuzda ahşap boyama eğitimi alıyorum. Burada hem meslek sahibi oluyorum hem de hoş ve güzel vakit geçiriyorum. Bunun yanında yaptığım ürünleri de satarak aile ekonomime katkıda bulunuyorum. Çok güzel bir ortamımız var, arkadaşlarımızla birlikte güzel bir aile ortamı kurmuş bulunmaktayız. Hocalarımızda bizlerle yakından ilgileniyor ve ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizlere bu güzel kursu açan Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.