Dekan Akbaş’tan "akademisyenlik" tavsiyesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından "Akademisyenliğe İlk Adım" konulu Sunum GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından gerçekleştirilen sunumda, akademisyenliğe hazırlanan öğrencilere yönlendirici bilgiler verildi. Fakülte hayatı boyunca öğrencinin daha ilk seneden itibaren bir yol haritası çizmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbaş, hangi alanda çalışmak istediğine karar vermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Akbaş, "Bir öğrenci daha ilk yıldan itibaren bir alan belirleyip ona dair okumalar yapıyorsa dört yıl içerisinde belirlediği sahada iyi bir seviyeye gelecek ve bizzat o sahayla ilgili çalışılmamış olan konuları tespit ederek kendisi yapacaktır" diyerek, bunun için öğrencilerin adeta kitap ve dergilerle yatıp kalkması gerektiğinin altını çizdi.

Akademide dilin çok önemli olduğunu, dört ya da beş yılda iki yabancı dilin rahatlıkla öğrenilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Akbaş, Arapçayı iyi öğrenmiş bir akademisyenin 300 milyonluk Arap aleminde yayınlanan çalışmalara ulaşıp bunları rahatlıkla okuyabileceğini, bunun yanı sıra İngilizce öğrenen bir akademisyenin daha geniş çapta bir bilgiye ulaşabileceğini dile getirdi. Fen Bilimleri sahasında çalışmak isteyenlerin özellikle İngilizceyi iyi bilmeleri gerektiğini aktaran Prof. Dr. Akbaş, ayrıca ilim yolculuğuna çıkan araştırmacılara destek veren merkezler hakkında bilgi verdi.