banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Decathlon SANKO Park’ta açıldı

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri “Decathlon”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park’ta açtı.

GAZİANTEP 16.06.2021, 11:34
Decathlon SANKO Park’ta açıldı

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri “Decathlon”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park’ta açtı.

Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon’ın 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor.

Sanko Park 1’inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan Decathlon mağazasında fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493