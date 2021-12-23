Daha yeşil bir Gaziantep için fidanlar toprakla buluştu

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde kente kazandırılacak “Meyve Ormanı” için fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB KGK üyeleri, STK ve kurum temsilcileri ile davetliler katıldı. Çamtepe Mahallesi’nde 18 bin metrekarelik alana kurulan ve ceviz, badem, incir ile zeytinden toplam 490 ağaçtan oluşan “Meyve Ormanı” ile geleceğe daha yeşil bir Gaziantep’in miras bırakılması, global iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalara katkıda bulunulması ve Gaziantep’te bir meyve ormanı kazandırılması hedefleniyor.

Projeye katkıda bulunanların adına fidan dikiminin gerçekleştirildiği ormandan elde edilecek mahsullerin geliri kadın sığınma evlerine bağışlanacak.

"Gaziantep projeleri ile bir model oluşturuyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ağaçlandırma çalışmalarının yarınlarımız ve şehrimiz açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, “Şehrin dışında ağaç dikmekten ziyade şehrin içerisinde, yaşam alanlarının olduğu yerde ağaçlandırmanın yapılması çok değerlidir. Gaziantep bu anlamda bir model oluşturuyor. Bugün çok hayırlı ve güzel bir tören gerçekleştirildi. Burada yetişen ağaçlar ve meyveler ile gelecekte güzel işler yapacaklarına inanıyorum.

"Gaziantep’te müthiş işler yapılıyor"

“Bu anlamlı proje bizleri çok mutlu etti” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu etkinliğe öncülük yaptıkları için kadın girişimcilerimizi kutluyorum. Gaziantep’te oda ve borsalarımız müthiş işler yapıyor. Bu projede desteği bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birçok örnek projeye imza atıyor. Böyle hayırlı bir işi gerçekleştirdikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuza teşekkür ediyorum. 81 ildeki kadın girişimciler kurul başkanlarım ve 81 ildeki girişimci kurul başkanlarım adına 162 tane ağaç dikimini taahhüt ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Buranın ayrı bir kopsepti oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey de, Gaziantep’te birlik ve beraberlik içerisinde Yeşilantep Projesi’nin hayata geçirildiğini belirterek, “Yeşil Şehirler ve Huzurlu Nesiller sloganı ile çalışıyoruz. Bu kapsamda 150 bin metrekare alanı yeşillendirdik. Burası yeşillendirme için yaptığımız 22. alanımız. Buranın ayrı bir konsepti oldu. Burası meyve ağaçları için 22 projemiz arasında tek oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Doğaya duyarlı projeler geliştiriyoruz"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, doğanın tüm canlıların yaşam alanı olduğunu ve hepimizin doğaya karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, “Allah bizlere cennet gibi bir ülke bahşetmiş ve bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğal yaşamın korunması geleceğimiz açısından da büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki; “Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık. Bu sebeple Gaziantep Sanayi Odası olarak sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alıyor ve doğaya duyarlı projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, bir ilki gerçekleştirdik ve yeşil enerji sertifikası alan ilk Sanayi Odası olduk. Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiçbir karbon salınımında bulunulmuyor. bu sayde 16 bin 500 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 180 ton karbondioksit eşdeğeri karbon miktarının doğaya salınmasını engellemiş oluyoruz” dedi.

“Bu doğrultuda, doğaya duyarlı üretimler için sanayimizde yeşil dönüşüm kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Ünverdi şöyle devam etti:

“Üretimde karbon salımını azaltmak hedefiyle AB “Yeşil Mutabakat” kriterleri çerçevesinde üniversitelerimiz ve sivil tolum kuruluşlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturduk. Firmalarımızla birlikte çalışarak yeşil dönüşümü de başaracağız. Verimlilik ve yeşil gelecek temasıyla Ekim ayında düzenlediğimiz Gaziantep’in Yıldızları Ödül törenimizde bir söz vermiştik. Törenimize katılan konuklarımızın buraya gelmek için sarf etmiş oldukları karbon salınımını telafi edecek kadar ağaç dikeceğimizi belirtmiştik. Yapılan hesaba göre 186 ağaç dikmemiz gerekiyordu ve bugün çok daha fazlasını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne kadar fidanı toprakla buluşturabilirsek dünyamız bir o kadar yaşanabilir olacak. Büyükşehir Belediyemize, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuza iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Ağaçlarımızın yeşermesi ve meyve verdiği günleri de görmeyi temenni ediyorum.”

"Ne kadar çok ağaç dikersek o kadar çok kazanmış oluruz"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Burada toprağa yeşile buluşmasında emeği olan herkes çok önemli bir çalışma gerçekleştirmiş durumda. Burada tam zamanında fidanlar toprakla buluşturuluyor. Elbette doğayı korumak çok önemli; ama bunu çoğaltmak daha da önemlidir. Ne kadar çok ağaç dikersek o kadar çok kazanmış oluruz. Bu proje çok yönlü olarak düşünüşmüş. Çünkü bu ağaçların meyvelerinden de yararlananlar olacak. Projenin diğer illerimize de örnek olmasını diliyor, emeği olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"En güzel miras temiz hava ve temiz çevre bilincidir"

Törende konuşan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, “Yeşil şehirler huzurlu nesiller sloganı ile ‘Yeşilantep Projesi’ kapsamında oluşturulan, Meyve Ormanı’nın yaşanılabilir, temiz, yemyeşil ve estetik bir çevre için oldukça önemlidir. Bu hepimizin arzu ettiği bir ortam. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras temiz hava, temiz çevre bilincidir. Bu bilincin oluşması noktasında; Gaziantep Valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz, Gaziantep Sanayi Odamız, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz ortaklığında kurulacak “Meyve Ormanı” Gaziantep modeli büyük önem taşıyor” dedi.

“Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılına denk getirdiğimiz projemiz bu vesile ile çok daha anlamlı hale geldi” diyen Ahi, “Dikilecek bu ağaçlarla gençlerimize, çocuklarımıza dalından meyve toplama duygusunu hissettirerek kültürümüzün bir parçası olan bu meyve ağaçlarının yapraklanma, çiçek açma, meyve verme ve yaprak dökümü gibi biyolojik dönemlerinin yakından takip edebilme fırsatı sunulacak. Evlerimizin bahçelerinde yetişen incir, fıstık, badem, zeytin, ceviz ve sumak ağaçlarının nasıl yetiştiğini göreme fırsatının bulunacağı projede ağaç ve meyve yetiştirme eğitimleri de verilecek. Proje kapsamında kurulacak eğitim alanları ve workshoplarda, vatandaşlar ve öğrenciler için ağacın yetişmesi, meyveler ve yapılması gereken bakımları kapsayan alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Buradan elde edilen meyvelerden kadın sığınma evlerimize gelir elde edeceğiz. Projemiz ayrıca günümüzün en önemli konularından olan, karbon ayak izini en aza indirmek için oluşturulan yeşil mutabakat açısından da büyük önem taşıyor. Karbon ayak izini azaltarak, enerjiyi geleceğe taşıyacak meyve ormanımız, Gaziantep için tam yerinde, çocuklarımızın ve okulların rahatlıkla ulaşabileceği orman parkı haline gelecek. Hep birlikte şehre güzel şeyler katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.