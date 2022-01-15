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Çürük raporu bulunan hükümet konağının yıkımı tamamlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık yarım asır önce inşa edilen ve 9 yıl önce ise çürük raporu verilen hükümet konağının yıkım işlemi tamamlandı.

GAZİANTEP 15.01.2022, 12:09
Çürük raporu bulunan hükümet konağının yıkımı tamamlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yaklaşık yarım asır önce inşa edilen ve 9 yıl önce ise çürük raporu verilen hükümet konağının yıkım işlemi tamamlandı.

Araban’da 1977 yılında yapılan ve 2013 yılında da çürük raporu verilen Araban Hükümet Konağı’nın yıkımına başlandı. Bölgede meydana gelen depremlerde çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında boşaltılan hükümet konağının yerine yenisinin yapılması için Ankara’ya giden Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmelerin ardından konağın yıkımını bakanlığın 2022 yılı yatırım programına aldırmayı başarmış, yıkım çalışmalarına başlanmıştı. Yaklaşık 8 yıl boyunca hükümet konağında çalışan personel yıkılma korkusu yaşadığı konağın yıkım işlemleri ise tamamlandı. Hükümet Konağı’nın yıkımında kendisine destek veren Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep milletvekillerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1977 yılında yapılan ve 44 yıl boyunca içerisindeki kamu kurumları tarafından Arabanlı hemşehrilerime hizmetler verilen Araban Hükümet Konağımız için 2013 yılında çürük raporu verilmesi sonucunda AK Parti Gaziantep Milletvekillerimiz ile birlikte TBMM’inde ziyaret ettiğimiz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla programa alınan konağımızın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sürecinde bize desteğini esirgemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep milletvekillerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni ve modern bir hükümet konağı talebi

Araban Belediye Başkanı Doğru, ilçeye yakışan yeni ve modern bir konak inşa etmek istediklerini belirterek, yeni projenin hazırlanarak, hayata geçirilebilmesi için de Başkan Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan destek istedi. Başkan Doğru, “Şahsım ve Arabanlı hemşehrilerimizin tamamı bir an önce ilçemize yakışan, yeni ve modern bir hükümet konağının yapılmasını arzu etmekteyiz. Çok önemsediğimiz yeni ve modern hükümet konağı projesi, tüm Arabanlılar için de elzem bir proje. Arabanlılar, yapılan bu hizmete destek verenleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Konağın yıkımında ve daha önceki ilçeye getirilen hizmetlerde bize desteğini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Gaziantep milletvekillerimiz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan önümüzdeki günlerde de gereken desteği vereceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Arabanlı vatandaşlar ise öncelikle Başkan Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve İçişleri Bakanı Soylu’ya destekleri nedeniyle teşekkür ederek, kurumlardaki iş ve işlemleri bir an önce yeni ve modern bir hükümet konağında gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

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