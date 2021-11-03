Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Gaziantep Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencileri birincilik, iki ikincilik ve iki dördüncülük madalyası kazandı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, bay ve bayan kategorilerinde dört yaş grubunda düzenlenen turnuvaya 204 sporcu katıldı.

SANKO Okullarından Samet Yiğit Çupurbaş “12-15 Yaş Bay Kategorisi”nde birinci, Yahya Kerem Konukoğlu “12-15 Yaş Bay Kategorisi”nde ikinci, İpek Naz Karslı “12-15 Yaş Bayan Kategorisi”nde ikinci, Sani Kaan Konukoğlu “12-15 Yaş Bay Kategorisi”nde dördüncü ve Simge Köybaşı “12-15 Yaş Bayan Kategorisi”nde dördüncü oldu.

Sporcuların kupa ve madalyalarını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvasında aldıkları dereceler ile gurur duyduğunu belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.