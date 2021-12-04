Cumhuriyet ilkokulunda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İslahiye Cumhuriyet İlkokulunda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergi açılışında konuşan İslahiye Milli Eğitim müdürü Mustafa Çetin, serginin açılışında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Mustafa Çetin, “Sergiyi gezen öğrencilerimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında farkındalık yaşadılar. Bu tür etkinlikler öğrencilerimize farklı bir heyecan ve mutluluk yaşatıyor. İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olarak sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve birçok alanda etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.