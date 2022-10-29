Cumhuriyet Bayramı’nda Kıraç coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çeçrçevesinde düzenlenen ‘Cumhuriyet Konseri’nde ünlü şarkıcı Kıraç, gazi şehirlilerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Kıraç konseri Festival Park’ta gerçekleştirildi. Gaziantepliler, “Ayşem”, “Endamın Yeter” ve sanatçının sevilen birçok şarkısını daha Kıraç ile birlikte söyleyip Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Konser öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutladı. Güzelbey, ’’Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için buradayız. Bu günlere gelmemizde hür ve özgürce yaşamamızı sağlayan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şarkıcı Kıraç’a kutnu kumaşı hediye edildi ve çiçek verildi.