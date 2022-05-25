banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?

Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra NASA uzay sergisine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘uzaya bir Türkü göndereceğiz’ açıklamalarının ardından Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde açılan NASA uzay sergisi ziyaretçi akınına uğruyor.

GAZİANTEP 25.05.2022, 15:10
Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra NASA uzay sergisine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘uzaya bir Türkü göndereceğiz’ açıklamalarının ardından Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde açılan NASA uzay sergisi ziyaretçi akınına uğruyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Uzaya bir Türkü göndereceğiz’ açıklamalarının ardından gençler uzay çalışmalarına daha çok ilgi göstermeye başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amacıyla kurulan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde açılan NASA sergisi ziyaretçi akınına uğruyor. Bilim Merkezindeki NASA uzay sergisini gezmeye gelen öğrenciler, astronot kıyafetleri, astronotların uzayda nasıl beslendikleri, uzay araçları konularında bilgi sahibi oluyor.

“Buraya gelen çocuklar uzay faaliyetlerini yakından tanıyorlar”

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi Sergi Teknik sorumlusu Mehmet Köseceli, “Bilim merkezimiz 23 Nisan 2022 tarihinde kapılarını NASA uzay sergisiyle açtı. Bu sergide 200’e yakın parça var. Bunar arasında uzaydan gelmiş objeler, havacılıkla ilgili objeler var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından bu sergimize ilgi artmıştır. Bu sergimiz çocuklara ilham verilmesini, belki de uzaya gidecek ilk Türk’ün kendileri olabileceğini hissetmelerini amaçlıyoruz. Buraya gelen çocuklar bu uzay faaliyetlerini yakından tanıyorlar. Uzaya çıkan astronotların kostümlerini, orada nasıl yaşadıklarını, nasıl beslendiklerini, nasıl egzersiz yaptıklarını ve oraya gitmek için hangi şart ve standartların olması gerektiğini birebir olarak gözlemliyorlar. Sergimizi Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gezilebiliyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra ziyaretçi sayısı arttı”

Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Astrofizikçi Dr. Kenan Latifoğlu ise “Burada NASA uzay sergisi var. Bu dünyada bütün ülkeleri gezen geçici bir sergidir. Bizde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergiyi Gaziantep’e getirdik. Bu sergi Amerikan ve Rus uzay yarışını anlatıyor. Astronotların yaşam mücadelesini anlatıyor. Bizim asıl hedefimiz buradaki sergilerden öte Türk çocuklarına uzay yarışını benimsetebilmek. Onların bu yarışın içerisine kendilerini de dahil etmelerini istiyoruz. Biz bu yeterliliğe ve bilgiye sahibiz. Teknolojimiz gelişiyor. Gençlerin buna inanmalarını istiyoruz. Buradaki sergide artık Türkiye’nin uzaya gidebileceğini ayda çalışma yapabileceğine inanmalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Uzay açıklamalarının ardından sergiye olan ilgi kesinlikle arttı. Özellikle okul gruplarında bu sayı çok arttı. Zaten son yıllarda Türkiye’de uzaya olan merak arttı” diye konuştu.

Sergiyi gezen çocuklar ise özellikle astronot kıyafetlerini beğendiklerini uzayla ilgili bilgi edindiklerini belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Erkul ailesi iş birliğinde yapılan Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulurken, Bilim merkezi 15 bin metrekare alanı kapalı alan olarak inşa edildi. Bilim merkezi, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık ile enerji ve ekoloji olmak üzere dört ana tema üzerine kuruldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık