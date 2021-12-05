Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şahinbey Belediyesi’ne övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası’nın ödül töreninde Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerinden övgü ile bahsetti.

Gaziantep’in Fransız işgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever" Kampanyası’nın ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı konuşmada, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu sosyal tesisler, gençlik merkezleri, Çanakkale ziyaretleri ve pandemi döneminde öğrencilere verilen 52 bin tabletten övgüyle bahsetti.

“Hayırlı hizmetler”

Konuşmasında Şahinbey Belediyesinin hizmetlerini öven Erdoğan, “Şahinbey Belediyemiz 200’e yaklaşan Gençlik Merkezi ve Bilgi Evlerinde çocuklarımıza ücretsiz kurslar düzenlerken, salgın döneminde 52 bin öğrencimize de tablet dağıttı. Şahinbey Belediyemizin ayrıca bugüne kadar 111 bin öğrencimizi uçakla Çanakkale’ye götürmesini ve evlatlarımızın o havayı solumasını çok hayırlı bir hizmet olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de övmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Şahinbey Belediyesi’nin pandemi döneminde dağıtmış olduğu 52 bin tableti örnek göstererek, “Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB’in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor” diyerek Şahinbey Belediyesinin çalışmasından övgüyle bahsetmişti.