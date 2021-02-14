Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin örnek gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı’nda yaptığı açıklamada Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na 50 bin tablet dağıtımından dolayı örnek gösterdi.

Öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için ilk olarak 30 bin ve daha sonra 20 bin tablet dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu toplamda 50 bin tablet dağıtarak öğrencilerin eğitimlerine destek olmuştu. Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu bu önemli desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne örnek olarak gösterdi.

"Sadece Şahinbey Belediyemiz 50 bin tablet dağıttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı’nda Şahinbey Belediyesi’ni örnek göstererek yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul’da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB’in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50.000 tableti kimse görmek istemiyor” demişti.

228 milyon TL’lik destek sağladık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın övgüsüne layık olmaya çalışarak verilen hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın Rize’deki konuşmasında öğrencilerimize dağıttığımız 50 bin adet tabletten bahsetmesi ve belediyemizi örnek göstermesi bizleri gururlandırdı. Şahinbey Belediyesi olarak pandemi süresince her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya özen gösterdik. Gerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekse de iş yeri kapanan işletmecilerimize ayni ve nakdi destekte bulunduk. Uzaktan eğitim gören öğrencilerimize tablet ve yardımcı kitap desteği sağladık. Bu süreçte yaptığımız desteklerin tutarı nakdi ve ayni olmak üzere 228 milyon TL’ye ulaştı. Amacımız bu süreci en rahat bir şekilde geçirmek” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız bizi gururlandırdı"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalara ilk günkü aşkla ve gayretle devam edeceklerini belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğumuz çalışmaları örnek göstermesi bizleri gururlandırdı. Bizde ilk günkü aşkla durmadan yorulmadan, çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.