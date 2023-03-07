Çölyak hastalarına glutensiz un ve makarna desteği

Şehitkamil Belediyesi, 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glütensiz un dağıtımını, Mart ayında da gerçekleştirdi. Çölyak hastalarına, 15 kilodan oluşan glütensiz un ve 6 paket glütensiz makarna dağıtımı yapıldı.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glütensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Mart ayı içerisinde de tespit edilen 738 çölyak hastasına 15 kilodan oluşan glütensiz un ve 6 paketten oluşan glütensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla paketlerini teslim aldılar.

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Enver Canpolat, “İki çocuğum da çölyak hastası olduğu için glütensiz ürünlere ihtiyacımız var. Glütensiz ürünlerin pahalı olması nedeniyle almakta zorluk çekiyoruz. Sağ olsun bu konuda Şehitkamil Belediyemiz her 3 ayda bir bizlere glütensiz un ve glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Bugün de 15 kilo un, 6 paket ise glütensiz makarna yardımı yapıldı. Şehitkamil Belediyemizin Gıda Bankasına gelerek, yardımlarımızı aldık. Ben bu konuda Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.