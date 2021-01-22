Coğrafi işaret tescilinde lider Gaziantep

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2020 yılına ilişkin coğrafi işaret tescili alan illerin açıklandığı listede, Gaziantep’in ilk sırada yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, daha önce GSO tarafından tescili alınan Antep Baklavası ile Gaziantep’in listede AB tesciline sahip 5 ilden birisi olduğunu söyledi.

Odalar, borsalar ve tüm kurumlarıyla Gaziantep’in değerlerine sahip çıktığını kaydeden Adnan Ünverdi, “Üst kuruluşumuz TOBB tarafından 2020 yılında en fazla coğrafi işaret tescili alan iller ve ürünleri açıklandı. Gaziantep 2020 yılında en fazla coğrafi işaret tescili alan il olurken, şehrimizi Şanlıurfa, İzmir ve Kastamonu takip etti. En fazla başvuru ise sırasıyla Diyarbakır, Konya, Gaziantep ve Ankara’dan yapıldı. Gaziantep Sanayi Odamızın girişimleri ile AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep Baklavası ile Gazi şehrimiz, ülkemizin AB’de coğrafi işaret tescili olan listedeki 5 il arasında yerini aldı. AB tescili alan ürünler arasında Antep Baklavası ile birlikte Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi ve Milas Zeytinyağı bulunuyor” dedi.

TOBB’un coğrafi işaret konusunda göstermiş olduğu başarı ve çabaya dikkati çeken Adnan Ünverdi, “2020 yılı itibariyle, Türkiye’de 627 coğrafi işaret koruma altına alındı. Bunların 261’i oda ve borsalar tarafından tescil ettirildi. Coğrafi işaret konusunda göstermiş oldukları hassasiyet ve rehberliklerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, şehrimizden coğrafi işaret tescili alan Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası’na, belediyelerimize, derneklerimize, vakıflarımıza, ilgili kurumlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.