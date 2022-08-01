Çocuklarda rota virüsü salgınına dikkat

Gaziantep’te son günlerde ishal, kusma, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas aileleri rota virüsü salgınına karşı uyardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, son zamanlarda ishal, kusma, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye getirilen çocuk sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. Kendisini ishal ve kusma ile gösteren rota virüsünün bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Dr. Ayas, hastalığın tedavi edilmediğinde ölüme yol açabileceğini söyleyerek, aileleri bu konuda uyardı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne rota virüsü nedeniyle son 1 ayda çok sayıda çocuk hasta geldiğine dikkat çeken Dr. Ayas, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Rota virüsü, 5 yaş altı çocuklarda ve küçük bebeklerde yüksek ateş, ishal, kusma ile seyreden, bazen ağır ishal tablosuna yol açan bir hastalıktır. Bütün dünya coğrafyasında görülmekle birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın seyredilmekte, yüksek yatış oranları nedeniyle ileri düzeyde iş ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin çoğu rota aşısını ulusal aşı programına dahil etmesi nedeniyle rota riskini oldukça azaltmışlardır.”

Ciddi sağlık sorunlarına neden olan rota virüsünden korunmak için hijyene dikkat etmenin yanı sıra aşı ile de tedbir alınabileceğini söyleyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ayas, “Rota virüsü, bu hastalığı taşıyanların dışkıları ile bulaşmış su ve gıdalarla toplum içinde kolayca yayılma gösterir. Bu nedenle el yıkama alışkanlığı, temiz su ve gıda ve hijyen çok önemlidir“ dedi.

“Tekrarlayan kusma ve ishal en tipik belirtileri”

Rota virüsünün neden olduğu hastalığın kuluçka süresinin 1-3 gün arasında olduğunu dile getiren Dr. Ayas ,“Bu süre sonunda, çocukta hafif ateş ve kusma ardından ise karın ağrısı ve ishal başlıyor. Hasta bebek ve çocuklarda virüs temasından 1-3 gün sonra belirtiler görülmeye başlar. Hastaların yüzde 80- yüzde 90’ında yüksek ateş ve kusma ilk belirtilerdir.1-2 içinde, günde 3-10 defa oluşan ishal eşlik eder. Ayrıca rota geçiren bebek ve çocuklarda halsizlik, bitkinlik, ağız kuruluğu, idrara az çıkma, iştahsızlık, kilo kaybı en önemli belirtilerdir. Ufak bebeklerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda klinik oldukça ağır seyreder.

Rotada ölüm nedenlerinin başında ağır sıvı ve iyon kaybı gelir. Günümüzde rota virüsü teşhisi dışkı ile kısa sürede belirlenir. Rota hastalığında en iyi tedavi yöntemi sıvı ve iyon kaybını yerine koymak, kusma geçtikten sonra hemen beslemeye başlamaktır. Hastalığı hafif geçirenin hastaneye yatışı istenmez. Bol sıvı alımı, yoğurt, yoğurtlu pirinç çorba, yağ ve şekeri fazla olmayan gıdalar, elma, muz, haşlanmış havuç, gibi meyveler verilir. Hastalıktan korunmak için el yıkama alışkanlığı, temiz gıda ve su ve hijyen çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Rota virüsü hastalığından korunmanın en önemli yolunun aşılama olduğunu söyleyen Dr. Ayas, ”Dünya devletlerinin çoğunda uygulanan ve ülkemizde yıllardır kullanılan 2 adet ruhsatlı aşı mevcuttur. Bu aşıların uygulanması halinde bebeklerde rota virüsüne karşı önemli bir bağışıklık sağlanmaktadır. Rota aşısı ağız yoluyla iki kez uygulanır. İlk doz bebek 6-14 haftalık iken başlanmalı, 2.aşı 6. Ayı dolduruncaya dek mutlaka yapılmalı ve iki aşı arasında en az 1 ay olmalıdır.2. aşı ise ağız yoluyla 2 kez uygulanır. Aşılar arasında en az 1 ay olmalıdır. Bu her iki aşı güvenilir aşılardır, yan etkileri oldukça nadirdir. Yüzde 1- yüzde 2 vakada hafif alerji, ishal, ve kusma görülebilir. Birinci aşıdan sonra şiddetli alerjik reaksiyon geçirenlerde, bağışıklık sisteminde yetmezlik olanlarda, bağırsak düğümlenmesi geçirenlerde rota aşısı yapılmamalıdır. Rota aşısı ağız yoluyla verildikten sonra 2 saat içinde kusulmaması önerilir. Rota aşılarını diğer aşılarla birlikte uygulanmasında da bir sakınca yoktur” diye konuştu.