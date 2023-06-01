Çocuklar sabun yapımının inceliklerini öğreniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hamam Müzesi’ndeki sabun atölyesinde çocuklar için sabun yapımının incelikleri öğretiliyor.

Gaziantep’in geleneksel meslekleri arasında önemli bir yeri olan sabun yapımı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitici etkinliklerle geleceğe taşınıyor. Bu çerçevede Hamam Müzesi’nde, 7 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar, yetkililer eşliğinde sabun yapım sürecinde hem kullanılan malzemeleri öğreniyor hem de edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde kendi sabunlarını tasarlıyor. Gazi şehrin tarihini, kültürünü ve geleneklerini koruyarak gelecek kuşaklara taşımak için hamamlar gibi kullanımı geçmişe dayanıp unutulmaya yüz tutan kıldanlıklar da sabun yapımında kullanılarak çocukların hafızasında yer tutmayı hedefliyor. Haziran ayının son haftasına kadar Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçiler 0 507 449 30 03 numarasını arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

Yenilikçi dokunuşlarla müzenin insanlarla etkileşime geçmesini hedefleyen ve “Yaşayan Müzeler” çalışmasını yürüten Büyükşehir, özellikle çocuklar için inovatif dokunuşlarını diğer müzelerinde de sürdürecek.