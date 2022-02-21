Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 200 bin kişiyi ağırladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde açılan Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı 6 günde 200 bin kişiyi ağırladı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 14 Şubat tarihinde kapılarını açan ve 20 Şubat tarihinde tamamlanan Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarında 18 yazar 70 yayınevi çocuklarla ve ailelerle buluşurken fuarda 4 müzikal, 2 sinema ve 1 tiyatro gösterimi sunuldu ve çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 5 tane şişme oyun grubu, 2 elektronik oyun aleti, 9 tane atölye ve 4 oyun alanı oluşturularak miniklere unutamayacakları anlar yaşatıldı. Fuarı 6 günde 200 bin çocuk ve ailesi ziyaret etti.

Eğlenceye doydular

Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarı’nda çocuklar hem eğlenceye hem de kitaplara doydu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çocukların eğlenerek öğrenmesi gerektiği yönündeki projesiyle yola çıkılan fuarda; Ege İle Gaga, Rafadan Tayfa, Niloya, Kaptan Pengu ve arkadaşları, Çarpım Tablosu müzikallerini ve Aslan Hürkuş, Kral Şakir sinema gösterimini izleyen çocuklar el işi atölyelerinde kâğıtlar ve oyun hamurlarıyla gönüllerince eğlendiler. Minikler aynı zamanda satranç oynayıp, hayallerini kâğıtlara yazıp panoya astılar. Çocuklar ayrıca masal dinletileri ile geçmişe yolculuk yapıp eğlenceli anlar yaşadılar.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çok verimli ve güzel bir fuar olduğunu belirterek, “14-20 Şubat tarihleri arasında çocuk kitap fuarı temalı çocuk şenliği ve kitap fuarımızın sonuna geldik. Bu fuar için ekibimizle birlikte çok hummalı bir şekilde hazırlandık. Çocuklarımız için özel hazırlanmış yayın evlerinin kitapları, müzikaller, tiyatrolar, film gösterileri ve oyun grupları ile çocuklarımızın bir hafta boyunca dolu dolu güzel anlar geçirmelerine vesile olduk. “Okuyan Çocuk Şenliği Kitap Fuarımıza 200 binden fazla çocuğumuz ve ailesi iştirak etti. Onları burada ağırlamaktan ve yüzlerindeki mutluluğu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu fuarlarımızı tekrar edeceğiz. Katılımlarından dolayı tüm çocuklarımıza ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Aranılan kitaplara bu fuarda ulaşıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarına gelen çocuklar “Çok güzel bir fuar istediğimiz kitapları bu fuarda bulup aldık. Fiyatlarının uygun olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Şişme oyuncaklarda doyasıya eğlendik. Yazarlarla bir araya gelip masallar dinleyip, müzikalleri, tiyatroları ve sinemaları izledik. Çocuklar için böyle bir fuar düzenlediği için Mehmet Tahmazoğlu amcamıza teşekkür ederiz” diye konuştular.

Şahinbey Belediyesinin Çocuk Şenliği Kitap Fuarına katılan aileler ise “Hem çocuklar eğlendi hem de biz eğlendik. Çocuklarımız unutamayacakları bir hafta yaşadılar. Çocuklarımız için kitaplar aldık. En büyük hayalimizi gerçekleştirdi. Her şeyi ücretsiz yaptı. Bizlerde beğendimiz yazarların söyleşisine katıldık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu