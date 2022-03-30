Çocuk kitabı yazarı Mert Arık, “Beni zürafam uçabilir” adlı eserini çocuklara anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 58. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde eğitimci-yazar Mert Arık’ın katılımıyla söyleşi düzenlendi.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği etkinlik, iki bölümden oluştu. 200 kişinin yer aldığı söyleşide veliler, çocuklar ve eğitimciler bulundu.

Merkez Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya gelen yazar Mert Arık, “Benim Zürafam Uçabilir” eserinin içeriği hakkında bilgi vererek, bu eserin, yakın zamanda çizgi filmi olarak dijital bir platformda yayına gireceğini çocuklara müjdeledi.

Arık, “Benim Zürafam Uçabilir” adlı kitabıyla 6 ay gibi kısa bir sürede 200 bin okuyucuya ulaştığının altını çizdi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen programda kişileştirme sanatından yola çıkarak hayvanları karakterize eden Arık, “Çocukların genel olarak hayvanlara olan hassasiyeti ve dikkati çok fazla. Bu nedenle, eserlerimde hayvanları karakterize ederek okurda daha kalıcı etki oluşturmayı amaçlıyorum” dedi.

Öte yandan çocukların hayal gücünü ve resim yeteneğini artırmak için bir resim yarışması düzenlediklerini hatırlatan Arık, https://benimzurafam.com/ adlı internet adresinden çocukların başvuru formunu doldurabileceğini dile getirdi.

Söyleşinin sonunda çocuklar, çocuk kitabı yazarı Mert Arık ile günün anısına fotoğraf çektirdi.