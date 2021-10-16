Çocuk hastanesinin çevresi yeşilleniyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi çevresine, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın katılımıyla peyzaj çalışmaları kapsamındaağaç dikimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ağaç dikme etkinliğinde yaptığı açıklamada, inşaat süreci bitmek üzere olan GAÜN Çocuk Hastanesi etrafında devam eden peyzaj projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Özaydın, ’’Göreve geldiğimiz günden buyanayeşil kampüs için çalışmalarımız devam ediyor. Hem ana kampüsümüz hem de Üniversitenin diğer yerleşkelerinde ağaçlandırma faaliyetlerimize hız verdik.Yakın bir tarihte açılışını yapacağımız 250 yataklı Çocuk Hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemelerle çimlenme ve ağaç dikimiyle birlikte hastanemizin önünü yeşil bir alana kavuşturacağız” diye konuştuç

Özaydın, hedefin ise Gaziantep Üniversitesi’ni daha yeşil ve yaşanabilir bir kampüs haline getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.