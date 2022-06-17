Çocuk hastanesinde tedavi gören öğrencilere karne hediyesi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu tarafından gönderilen karne hediyeleri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören öğrencilere dağıtıldı.

Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu tarafından gönderilen hediyeleri öğrencilere takdim etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, “Hastanemizde tedavi gören çocuklarımızın hastane sınıfı sayesinde eğitim hayatlarından uzaklaşmıyor olmaları, onların tedavi sürecini olumlu yönde etkiliyor. Uzun tedavi sürecinde psikolojik açıdan yıpranan çocuklara moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bugün karne alan öğrencilerimize GAGİAD Kadınlar Kurulu tarafından iletilen hediyeleri de takdim etmek istedik. GAGİAD Kadınlar Kurulu üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.