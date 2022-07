Çocuk Hastalıkları Uzmanı Kopan HATEM’de

Özel Hatem Hastanesi’nin uzman ve tecrübeli kadrosuna Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan’da dahil oldu.

Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan’ı bünyesine kattı. Dr.Kopan’ın yeni katıldığı Hatem Hastanesi’nde hasta kabulüne başladığı öğrenildi.

Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan

Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan 1991 yılında Gaziantep’te doğdu. Orta öğrenimini ve eğitimini Gaziantep Sanko Koleji Lisesi’nde birincilikle tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2015 yılında mezun olan Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan , 2016 ve 2020 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Av. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ndeki 2 yıl mecburi hizmetinin ardından 2022 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabul etmektedir.

Çocuk yoğun bakım alanında tecrübeli olan Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan’ın Sağlam çocuk takibi, çocuk alerji ve astım, prematüre takibi, çocuklarda sindirim sistemi hastalıkları, büyüme ve gelişme takibi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Uzm. Dr. Dila Tuğçe Kopan, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Milli Pediatri Kongresi, Two cases without isolated steroid resistant nephrotic syndrome taht detected the wilms tumor supressor gene-1 mutation -51. Avrupa pediatrik Nefroloji kongresi sözlü bildiri , NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) sertifikası, Epilepsi hastalığı olan çocuklarda oksidatif ve nitrosatif stres ile antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi bilimsel araştırma projesi, Rum Kale projesinde Türkiye 1. Dünya 4. , Çocuk Hekimlerinin Bir Günü toplantısı, alanlarında katılmış olduğu, kurs, kongre, proje ve eğitimlerdir

Satranç’a büyük ilgisi olan Dr. Kopan, Satranç Turnuvasında Gaziantep’te 1., Güneydoğuda 3. olmuştur. Evli ve bir çocuk annesidir.