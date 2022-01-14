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Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri trafik parkında inceleme yaptı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verilmesi amacıyla yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı gezerek incelemede bulundu.

GAZİANTEP 14.01.2022, 16:03
Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri trafik parkında inceleme yaptı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı R. Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Şehitkamil Belediyesi tarafından öğrencilere, teorik ve uygulamalı trafik kuralları eğitimlerinin verilmesi amacıyla yapılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı gezerek incelemede bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Gaziantep’te gelen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nı yerinde inceledi. Heyete, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşlik etti.

Başkan Fadıloğlu, parkta kısa süre içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verildiği bilgisini de paylaştı.

“Gerçekten göğsümüz kabardı”

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili R. Sezer Katırcıoğlu, “Gerçekten göğsümüz kabardı. Çocuklarımızda trafik bilincinin gelişmesi noktasında çok önemli bir çalışma. Çocuklarımız, birebir buraya getirilerek uygulamalı ve teorik eğitim veriliyor. Alt geçitten üst geçitlere, trafik ışıklarına, yaya geçitlerine kadar her türlü uygulamayı yaşayabilecekleri, kullandıkları araçlar da dahil güzel bir çalışma. Çok önemli bir proje. Çocuklarımızı, kurallara uyma noktasında, kuralları öğrenme noktasında çok önemli bir bilincin sağlandığı önemli bir proje. Bu konuda gösterdiği duyarlılık çok önemli, Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çocuklarımıza yapılan yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır. Çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza yapılan her destek, sonrasında Türkiye’nin geleceğine misliyle katkı sağlayacaktır. Çocuklar bizim her şeyimiz. Şu an çocuklar, polisler eşliğinde araçları kullanıyorlar. Bizzat uygulamalı trafik kurallarını öğreniyorlar ve hatta artık büyüklerine öğretiyorlar.Herkese örnek bir çalışma" diye konuştu.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı

Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 30’ar kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası veriliyor.

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