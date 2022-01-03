Çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gerekenler

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, silişsel yetersizliğin gelişimsel periyotta meydana geldiğini belirterek kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri alanlarında ortaya çıkan bilişsel ve uyumsal işlevsellikte yetersizlik olduğuna dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora bilişsel gerilik ile ilgili yaptığı açıklamada, "IQ testlerine göre değil; kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri alanlarındaki uyum işlevlerinin düzeyine göre hafif, orta, ağır ve ileri olarak sınıflandırılır. Tanı koymadaki ilk adım, zekanın ve işlevselliğin uygun ve güvenilir şekilde değerlendirilmesidir. Tanı aşamasından sonra ayırıcı tanıda çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi ve genetik bölümleri tarafından değerlendirilmelidir. Bilişsel geriliğe sebep olacak tedavi edilebilir nedenlerin dışlanması, etyolojik değerlendirmenin yapılması çocuk açısından, bilişsel geriliği olan çocukların, çocuk nörolojik muayenesi yapılmalıdır. Bilişsel gerilik tek başına olabilir veya sendromlara metabolik hastalıklara ve epilepsiye eşlik edebilir" dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, gelişimin bir çok önemli periyodunun 6 yaşına kadar tamamlandığını, eğer gelişimin başlangıç yıllarında problemler tanımlanmadığında tedavi şansının kaçırılmış olabildiğine dikkat çekti. Yaşına uygun psikomotor yetenekleri sergileyemeyen çocukların erken dönemde tanınmaları, özel eğitim fizik tedavi ve rehabilitasyon ve diğer tedavi yaklaşımlarının zamanında uygulanabilmesi bakımından oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.