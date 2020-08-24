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Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde

ÖZEL MEDİCAL PARK GAZİANTEP HASTANESİ SEÇKİN VE ÖZELLİKLİ HEKİM KADROSUNA UZMAN BİR İSİM DAHA EKLEDİ. HASTA MEMNUNİYETİ ODAKLI, GÜVENLİ VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN, İLERİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN UYGULANDIĞI YAPISIYLA TOPLUMUN HER KESİMİNDEN İNSANI ‘’HERKES İÇİN SAĞLIK’’ İLKESİ İLE BULUŞTURAN ÖZEL MEDİCAL PARK GAZİANTEP HASTANESİ, HEKİM KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

GAZİANTEP 24.08.2020, 17:53
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Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin Medıcal Park Gaziantep Hastanesi’nde

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi seçkin ve özellikli hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi.

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı yapısıyla toplumun her kesiminden insanı ‘’Herkes İçin Sağlık’’ ilkesi ile buluşturan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin uzman hekim kadrosunun bünyesinde yer alarak hasta kabulüne başladı.

1977 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Doç. Dr. Yasin Şahin, İstanbul Üniversitesi, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi eğitimini İngilizce olarak 1999 yılında tamamlayarak mezun oldu. Uzmanlık eğitimini ise 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında gerçekleştirdi. 2016 yılında yan dal uzmanlık branşı ile kariyerini güçlendiren Doç. Dr. Şahin, İstanbul Üniversitesi, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi alanında tamamlayarak yan dal uzman hekimler listesinde yerini aldı. Türkiye’nin bir çok ilinde görev alan Doç. Dr. Yasin Şahin ilk olarak Gaziantep SSK Bölge Hastanesi, sonrasında Gaziantep Çocuk Hastanesi ve son olarak Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimi olarak görev yaptı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji BD, Arş. Gör. Uzm. Dr. ünvanı ile bir dönem görev yapan Doç. Dr. Şahin, sırasıyla, İstanbul Üniversitesi, Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği ve son olarak da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği’nde görev aldı.

Doç. Dr. Şahin, idari görevini ise Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitim ve Kurs Programı, Gaziantep İl Koordinatörü olarak 2006-2008 yıllarında gerçekleştirdi. Doç. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma ve makaleleri mevcuttur. Ayrıca Doç. Dr. Şahin, SCI ve SCI-E bir çok dergide hakemlik yapmaktadır. EC Paediatrics dergisinde 2017-2019 yılları arasında Editorial Board üyeliği görevi yapmıştır. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin’in ilgi alanları ise, Üst gastrointestinal sistem endoskopisi (Gastroduodenoskopi), Alt gastrointestinal sistem endoskopisi (Kolonoskopi), Kapsül endoskopisi, Gastroözofageal Reflü, Korozif özofajit (deterjanlar, çamaşır suyu, kireç çözücü, yağ çözücü vs bağlı), Yabancı cisim yutulması (yemek borusu ve midede para, pil, iğne vs), Özofajit, Özofagus varisleri, Akut ve kronik gastrit, Mide ülseri ve on iki parmak barsağı ülseri, Dispepsi, Kronik ve tekrarlayan karın ağrıları, Kronik ishaller, Emilim bozuklukları, İştahsızlık, Gelişme geriliği, Kilo alamama, Çölyak hastalığı, Besin ve inek sütü alerjisi, Kabızlık, enkoprezis (dışkı kaçırma), Üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları, Ülseratif Kolit, Crohn hastalığı, Sarılık, Akut ve kronik karaciğer hastalıkları, İlaca bağlı karaciğer enzim yükseklikleri (Toksik hepatit), Akut ve kronik hepatitler, Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları, safra kesesi taşı, Pankreas hastalıkları, Obezite, Beslenme desteği v.s. olarak tanımlanmaktadır.

Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin’in 2014 yılında gerçekleştirilmiş olan Genel Pediatri Bilgi Yarışması 3.’lük Ödülü, 2015 yılında TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2017 yılında ise Sözel Sunum Birincilik Ödülleri gibi çok sayıda birincilik ödülleri mevcuttur. Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Doç. Dr. Yasin Şahin evli ve iki kız çocuk babasıdır.

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