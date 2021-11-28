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Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete girdi. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, hasta kabulüne başladı.

GAZİANTEP 28.11.2021, 09:08
Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete girdi. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Özge Yüce, hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Özge Yüce, 1981 yılında Gaziantep’te doğdu, ilk orta ve lise eğitimini aynı kentte aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2000 yılında yükseköğrenime başlayan Doç. Dr. Yüce, 2011 yılında Ankara Başkent Üniversitesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini, aynı yıl Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.

Yandal uzmanlığını Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı’nda 2014 yılında tamamlayan Doç. Dr. Yüce, yandal mecburi hizmetini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak 2018-2021 yılları arasında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak hasta kabul etti, asistan ve tıp fakültesi öğrencilerine eğitim verdi.

Eylül 2021’de “Doçent” unvanı alan Doç. Dr. Yüce’nin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda yayını yer almaktadır. Çoğunluğu boy kısalıkları, erken ergenlik üzerine olmakla birlikte endokrinolojinin diğer alanlarında da çalışmaları bulunuyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi Kliniği’nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Yüce’nin ilgi alanlarını, çocukluk çağı şeker hastalıkları, büyüme yetersizlikleri, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, tiroit hastalıkları, vitamin D eksiklikleri (raşitizm), adrenal ve hipofiz bez hastalıkları tanı ve tedavileri oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Yüce, evli ve iki çocuk annesidir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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