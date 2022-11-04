Çocuk Cerrahisi Uzmanı Ceylan, Medical Point’te

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan’ı kadrosuna dahil etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi son günlerde sağlık alanında gerçekleştirdiği ataklarla adından söz ettirdiği gibi çocuklara yönelik branşlarıyla bölgede öncü olmaya devam ediyor. Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Point Gaziantep Hastanesi, bu bağlamda Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan’ı kadrosuna dahil etti.

Prof. Dr. Haluk Ceylan

Prof. Dr. Haluk Ceylan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu ve çocuk cerrahisi ihtisasını 1995 yılında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tamamladı. Prof. Dr. Ceylan akademik kariyerine, 1999 yılında yardımcı doçent olarak atandığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etti. 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör unvanı almaya hak kazandı.

Türkiye’nin bir çok yerinde görev yapan Prof. Dr. Ceylan, ilk olarak, 1989 ile 1990 yıllarında Afyon Sandıklı, Akhisar Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim, 1990 ile 1996 yıllarına kadar İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği uzman doktor olarak görev yaptı. 1996 ile 1999 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşref Paşa Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışan Prof. Dr. Ceylan, 1999 ile 2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görev yaptı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, 1999 yılında İngiltere Leeds Üniversitesi, Leeds General Infirmary Çocuk Cerrahisi Kliniği’de gözlemci, 2001 yılında aynı üniversiteye bağlı, St James’s Hastanesi’nde klinik araştırmacı ve gözlemci olarak çalıştı. İdari görevlerde de çalışan Prof. Dr. Ceylan 1999-2016 yılları arasındaki farklı dönemlerde Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Anabilim Dalı Başkanı olarak hizmet verdi. 2008 ile 2012 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı, 2003-2004 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Eğitim Koordinatör Yardımcısı ve Gaziantep Tıp Dergisi Editör Yardımcısı olarak çalıştı. Son olarak ise 2002-2006 Gaziantep Tıp Dergisi, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde İhtisas Tezleri Ön İnceleme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan’ın ilgi alanları; kasık fıtığı, inmemiş testis, sünnet, yenidoğan bebeklerin doğuştan gelen cerrahi hastalıklarının tedavisi, karaciğer ve dalağın kistik hastalıklarının cerrahi tedavisi, apandisitin laparoskopik (kapalı ameliyat) tedavisi, mide reflüsü, göbeğin cerrahi hastalıkları, mide reflüsü ameliyatı, kabızlık, kız çocuklarının yumurtalık kistlerinin laproskopik tedavisi olarak öne çıkmaktadır.