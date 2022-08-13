Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde, Burak Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen E.K. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan şahsın yapılan incelemesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.