Çizmelerini giyen kaymakam sarımsak hasadı yaptı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinin kadın Kaymakamı Büşra Uçar, çizme giyerek sarımsak hasadına katıldı.

Sarımsak hasadı gerçekleştiren çiftçilerin emeklerini yerinde görmek için ziyarette bulunan Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, üreticilerin ve işçilerin taleplerini dinleyerek, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Daha sonra çizme giyen Kaymakam Büşra Uçar, tarlaya girerek sarımsak hasadı yaptı. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Uçar, “Beyaz altın sarımsağımızı üreten tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, 2021 yılında bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Oğuzelimizin toprakları çok bereketli. Çiftçilerimiz de alın terleriyle emeklerini yoğurduklarında ilçemiz baştan aşağı üretim merkezi haline geliyor. Onun için ne ekerseniz ekin verim alabiliyorsunuz. Bizde bugün İlçe Tarım Müdürümüzle sofralarımızın lezzetine lezzet katan, doğal antibiyotik kaynağı olan sarımsak hasadına katıldık. Emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.