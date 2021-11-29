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Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Gaziantep’e gelen Çinli yatırımcılar, karşılıklı yatırımların artırılması konusunda bağlantılar kurarak yatırımları artırmayı hedefliyor.

GAZİANTEP 29.11.2021, 12:42
Çinli yatırımcıların tercihi Gaziantep oldu

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Gaziantep’e gelen Çinli yatırımcılar, karşılıklı yatırımların artırılması konusunda bağlantılar kurarak yatırımları artırmayı hedefliyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) destekleriyle Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları düzenlendi. Bölgenin yatırım ve ihracat ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı, 17 Çinli firma ve 25 kişilik yatırımcıdan oluşan heyete Gaziantep’in yatırım ortamını tanıttı. İki gün süren forumda yatırım ve ekonomik işbirlikleri ele alınırken, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Çin Sanayici ve İşadamları Derneği arasında TRC1 Bölgesi’nde Çin yatırımlarının ve ticaretin arttırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Forum kapsamında fabrikaları gezerek kimya, makina metal, tekstil, gıda, medical, enerji ve lojistik gibi birçok sektörden temsilcilerle bir araya gelen Çinli yatırımcılar, karşılıklı yatırımların artırılması konusunda anlaşmaya vardı. Çin Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanı ZhouYanquan, Gaziantep’in İstanbul’un ardından ikinci büyük imalat, ve ekonomi kenti olduğunu, İKA’nın desteğiyle Gaziantep’e geldiklerini belirtti. Tedarik zinciri diğer ihtiyaçları tamamlama arayışında olduklarını belirten Yanquan, telekomünikasyon, güneş enerjisi, güneş paneli sektörlerinin pandemi döneminde üretimi en çok talep edilen sektörler olduğuna dikkati çekerek, iş partnerleri bulabilmeyi planladıklarını kaydetti. Üye işletmecilerinin Gaziantep’e gelmeden önce kentin potansiyelini bildiğine dikkati çeken Yanquan, "Ben kimya sektöründeyim. Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu konuydu. Bunu da gelmeden önce az çok biliyorduk. Sadece imalat, ticaret değil ileriye yönelik bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer bir platform oluşturabilirsek hem Gaziantep hem bizler arasında ileri teknoloji, daha yüksek katma değer olabilecek iş buluşmaları yürütülebilecek. Bu bir başlangıç. Forumda, Türkiye’de 5 ile 20 yıldır faaliyet gösteren 17 Çinli şirketin yetkilisi bulunuyor. Çinli iş adamları tedarik zinciri tamamlamak, ihtiyaç duyduğu parçalar için iş birliği hedeflemekte. Heyettekiler Türkiye’yi ikinci memleketi olarak görüyor" dedi.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da forum kapsamında Türkiye’de yatırım yapmış firma yetkilisini ağırladıklarını, temel amaçlarının Çin ve Gaziantepli sanayicilerin iş birliğini arttırmak olduğuna dikkati çekti. Gaziantep’in Çin pazarındaki payını arttırmayı amaçladıklarını vurgulayan Akyılmaz, ticaret ve ekonominin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri de tanıtarak Çinli turistleri kente çekmeyi planladıklarını ifade etti. Gaziantep’in 2021 yılı itibarıyla 192 ülkeye ihracat yaptığını, bu ülkeler arasında Çin’in de bulunduğunu aktaran Akyılmaz, "Ama ihracat rakamlarımız beklentilerin altında. Bu ziyaretler kapsamında bunu arttırmayı hedefliyoruz. Çin pazarında hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Özellikle yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, robotik üretim odaklı ürünlerin üretilebileceği, altyapıların kurulabileceği yatırımları hedefliyoruz. Dolayısıyla bu toplantı Gaziantep Çin arasında köprünün başlangıcı olacak" şeklinde konuştu.

"Gaziantep doğunun İstanbul’u"

Akyılmaz, Çinli yatırımcıların Gaziantep’teki potansiyelin farkında olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep’in doğunun İstanbul’u olduğunu düşünüyorlar. Kazan kazan yaklaşımıyla her iki ülke lehine kazançlara dönüştürmeyi planlıyorlar. Çin’in yükselen bir pazar olduğunu düşünüyorum. Gaziantep aracılığıyla Türkiye ve Çin arasında ticari ilişkiler geliştirilecek. Özellikle Çin Cumhurbaşkanlığının başlatmış olduğu "Yol ve Kuşak" projesi çok önemli. Temel amacı Çin’den başlayıp Londra’ya uzanan tarihi İpek yolunu tekrar canlandırmak. Gaziantep’te bu destinasyonda önemli bir nokta. Bizde İKA olarak bu projeyi destekliyor, Gaziantep’in İpek yolunun önemli noktalarından olabilmesi için gerekli çalışmaları yapabileceğimizi belirtmek istiyoruz. Ayrıca gelen firmalar arasında ilaç, altyapı gıda ve enerjiye kadar çok farklı sektör yatırımcıları var. Hem karşılıklı olarak ürün satın alımı hem de ortak yapılabilecek yatırımlar ele alınacak" diye konuştu.

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