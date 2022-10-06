Çingene kızı mozaiği, Hacettepe Üniversitesi duvarında yerini aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan taşlarla yapılan Çingene Kızı Mozaiği’nin replikası, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki kütüphanenin dış cephesine yerleştirildi.

Fırat Nehri kıyılarından toplanan 27 bin doğal taşın kullanıldığı ve Gaziantep’in önemli mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz ve ekibi tarafından 18 gün gibi kısa bir sürede kırma taş tekniğiyle 3,81’e 7,65 metre ebadıyla tek parçada yapılan dünyanın en büyük Çingene Kızı Mozaiği, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi’ne yerleştirilerek sergilenmeye başladı.

Sergi alanı, barındırdığı eser sayısı ve ziyaretçi hacmi bakımından dünyanın önde gelen müzelerinden biri konumundaki Zeugma Mozaik Müzesi’nin göz bebeği olan ve Gazi şehrin simgesi haline gelen ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin replikasının Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi’nde yer alması Gaziantep için onur ve gurur kaynağı oldu.

Açılışa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver ve Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar katıldı.

Çingene Kızı Mozaiği

Birecik Barajı su toplama havzasında bulunan Zeugma Antik Kentinde, 1998 - 1999 kış döneminde yürütülen kurtarma kazıları sırasında bir villanın tabanında üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulunmuştur. Akratos, Mevsim tanrıçası ve Satir adlı eserlerle birlikte kurtarılan Çingene Kızı mozaiği, antik kentle birlikte Gaziantep’in de simgesi haline gelmiştir. Bir süre Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen mozaik, 9 Eylül 2011 tarihinden itibaren Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor.

Mozaiğin kaçak yollarla yurt dışına kaçırılan diğer parçaları ise 2018 yılının Aralık ayında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimleriyle ABD’den Türkiye’ye getirildi ve Zeugma Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.