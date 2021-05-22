Çıksorut stadyumunda sona yaklaşılıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı devam eden Çıksorut Stadyumu’nu yerinde inceldi.

Spora ve sporcuya verdiği değeri, gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla gösteren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni bir projenin daha tamamlanması için yoğun mesai yapıyor. Selahattin Eyyubi Mahallesi sınırları içerisine yapılan Çıksorut Stadyumu’nun içerisinde 90X55 metre ebadındaki bir futbol sahası bulunduğu bilgisini veren başkan Rıdvan Fadıloğlu, stadyumun toplam 15 bin metrekare büyüklüğe sahip olacağını belirtti. Tesisin 880 metrekare kapalı alana sahip olacağını kaydeden Başkan Fadıloğlu, Saha içerisinde; koşu pisti, 550 metrekare kulüp eğitim binası, 275 kişilik türbin, soyunma odaları, antrenman sahası, hakem odaları ile açık otopark alanı bulunacağını ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun gerçekleştirdiği inceleme gezisine, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti.

"Amacımız sporda tabana yayılmak"

Stadyumda yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Selahattin Eyyubi Mahallemizin sorunlarına çözüm üretmek adına burada öncelikle otoparkı ile beraber nitelikli bir pazar yeri yaptık. Pazar yerinin hemen yanında da gençlerimizin rahatlıkla spor yapabileceği bir mekana ihtiyacımız vardı. Standartlara uygun, amatör spor kulüpleriyle beraber koordine edilmiş, alt katta aynı anda 4 takımın soyunma odası, hakem odalarıyla birlikte hazırlanmış bir stadyum inşaatımız devam ediyor. Burada yalnızca mahalle maçları yapılmayacak. Maçların yanı sıra özellikle POMEM, BESYO ve Bekçilik gibi özel yetenek sınavlarına yönelik verdiğimiz eğitimlerde de kullanacağız. Yine aynı zamanda karşı tarafta yapılan binada fitness salonu, üstünde de amatör spor kulüplerinin hizmet binasıyla birlikte bir kompleks halinde hizmet verilecek. Amacımız, sporda tabana yayılmak. Çocuklarımızın yürüme mesafesinde spora imkanlarına kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Burası aynı zamanda Gazikent’teki gibi hem futbol akademisine destek verecek hem de hafta sonları amatör küme maçlarına destek verecek. Ben, projelendirilmesinden bu noktaya gelmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine girmiş olacak.”

"Başkanımıza her iki hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum"

Yapılan stadyum ile ilgili değerlendirmede bulunan Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Cuma Kurtoğlu, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, mahallemize böylesine güzel bir stadyum yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Semt sahamızın hemen yan tarafında da çok güzel bir pazar yeri yaptı. Ben Başkanımıza her iki hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum. Başkanımızın inşallah mahallemize daha güzel hizmetler kazandıracağına da inanıyorum. Ben emeği geçen herke bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.