Çikolata sanata dönüştü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen "Çikolata Atölyesi"’nde birbirinden özel tasarımlar gerçekleştiren katılımcılar, çikolatayı sanata dönüştürdü.

KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından Türkiye Ulusal Ajansı desteği ile uygulanmakta olan Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) projesi çerçevesinde Gaziantep’e gelen çikolata sanatçısı Alina Luchkova’nın şefliğinde gerçekleşen atölyede, öğretim elemanları ve öğrenciler ile birlikte gönüllüler farklı tasarım ve teknikler kullanarak, her biri birer sanat eseri olarak nitelendirilebilecek, lezzetli ve farklı çikolatalar üretti.

Etkinliğin bir bölümünü ilgiyle izleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüz tarafından düzenlenen bu atölye, kültürlerarası bilgi paylaşımına öncülük ettiği gibi gastronominin sanatsal yönünü de ön plana çıkarmıştır. HKÜ olarak, mutfak sanatlarını bilimsel bir perspektif ile ele alıyoruz. Daha önce de moleküler gastronomi ve benzeri gibi etkinlikler ve atölye çalışmaları yapmıştık. Bugün de birçoğumuzun çok sevdiği lezzetlerden biri olan çikolata üzerine odaklanıldı. Ukrayna’dan gelen değerli konuğumuz, çikolata sanatçısı Alina Luchkova çikolatanın aslında sadece bir gıda ürünü olmadığını, adeta bir sanat eserine dönüştürülebileceğini ve bu sayede katma değerinin de artırılabileceğini gösterdi” dedi.

Atölyede katılımcılar tarafından üretilen lezzetli çikolatalar, HKÜ’nün geleneksel bayramlaşma etkinliğinde üniversite personeline ikram edildi.