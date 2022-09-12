Çikolata fabrikası çalışanlarına ilk yardım eğitimi

10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü sebebiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, organize sanayide yer alan bir çikolata firmasının yöneticilerine ve çalışanlarına ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bölgede gerçekleştirdiği eğitimlerle fark oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarına göre küresel düzeyde ölümlerin yüzde 90’ı yaralanmalardan dolayı meydana gelmektedir. Bu bağlamda, 10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü sebebiyle Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, organize sanayide yer alan bir çikolata firmasının yöneticilerine ve çalışanlarına ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Polat Durukan gerçekleştirdiği açıklamada, ‘’Ülkemizde afet ve acil durumlarda meydana gelen can ve mal kaybının azaltılması, her aileden en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması ve belki de en önemlisi ilk yardım bilinçlendirme kültürünün toplumda oluşturulması ile mümkün olabilecektir. Biz de bugün İlk yardım konusunda gerek çalışanlar gerekse de toplumda bu bilinci oluşturmak ve farkındalık oluşturmak için bu uygulamalı etkinliği gerçekleştirdik. Çalışanların kafasındaki soru işaretlerini giderdik. Firmanın çalışanları eğitimimize yoğun ilgi gösterdi herkese teşekkür ederiz bu tür eğitimlerin devamının geleceğini de söylemek isterim’’ diye konuştu.