Cihan Koçer’den Gazilik ünvanın veriliş yıldönümü kutlaması

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 8 Şubat Gaziantep’e “Gazilik” unvanı verilişinin 100.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep’in milli mücadele zamanında bağımsızlık yolunda destansı başarılara imza attığını dile getiren Koçer mesajında, "Tarihimizin altın sayfalarından biri olan 8 Şubat bizler için bir şeref günüdür. Bugün, dünyada “Gazi” unvanına sahip olan tek il Gaziantep’e TBMM tarafından “Gazilik” unvanı verilmesinin 100. Yılında, bir asır önceki onuru ve gururu yaşıyoruz. Millet olarak şanlı tarihimiz, bizlere gurur veren eşsiz zaferlerle doludur. Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasında, yokluklar içerisinde destansı mücadeleler veren ve şehirlerine "Gazilik" unvanı kazandıran Gazianteplilerin katkısı büyüktür. Gaziantep, Kurtuluş savaşının simge şehirlerinden biri olmuştur. Atalarımızın büyük cesareti, kayıtsız şartsız hürriyet isteği, kararlılık ve vatan aşkıyla, 11 ay boyunca zor şartlarda büyük bir direniş göstermişlerdir.6 bin 317 cesur kahramanımız "Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi olurum” inancıyla gözlerini kırpmadan şehitlik mertebesine yükselmiştir” ifadelerine yer verdi.

Koçer’in mesajının devamında ise, "Unutmamalıyız ki şehrimiz anlamlı direnişiyle bir ülkenin gidişatını ve şehrin adını değiştirmiş ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün, büyük bir gururu yaşamakla birlikte bunun bizler ve gelecek nesiller için ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz.8 Şubat’ta kentimize verilen “Gazilik” gibi şerefli bir unvanı, geçmişimize sahip çıkarak, ilelebet yukarılara taşımalıyız. Gaziantep her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla, üretkenliği, çalışkanlığı ve atalarından gelen kararlılık genleriyle örnek bir şehir olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu bilinçle; şehrimizin “Gazilik” unvanı ile taçlandırılmasının 100. yıldönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, hem Gaziantep için hem de bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin “Gazilik” gününü kutluyorum" ifadeleri kullanıldı.