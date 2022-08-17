Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitim gören kursiyerler ve kur eğitmeni yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlerin kuaför ve bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorlar.

Binevler Mahallesi Sosyal Tesisi’ndeki kuaför kursu öğretici ve kursiyerleri, evlenmek kararı veren çiftlere destek sağlamak için "Bir Destek de Bizden Olsun" projesini başlattı. Bu çerçevede öğretici ve kursiyerler, başvuran yeni evlenecek kadınların saç tasarımı, makyaj ve bakımı ücretsiz olarak sağlıyor.

“Şahinbey belediyesi mutlu günümüzde bize bizi yalnız bırakmadı”

Evleneceği için gelin başı yaptırmaya gelen Tuğçe Emin Katıl verilen hizmetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu mutlu günümüzde Şahinbey Belediyesinin böyle bir hizmet vererek bizlerin yanında olması beni çok mutlu etti. Ücretsiz olarak saç bakımı ve makyajımı yapıyorlar. Evlenecek gelinlere de bu imkânlardan faydalanmalarını tavsiye ederim” dedi.

Mutlu gününde Şahinbey Belediyesi’nin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden damat Muhammed Güngördü ise, “Çok heyecanlıyım. Bu mutlu günümde Şahinbey Belediyesi yanımızda oldu. Binevler Sosyal Tesisindeki kuaförlük kursiyerleri ve eğitmeni hiçbir ücret almadan gelin başını yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Evlilik okulunu önemsiyoruz”

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyoruz. 3 Haftalık eğitim sonrasında dördüncü haftasında eğitime katılan çiftlere sertifikalarını veriyoruz. Evlilik okulunu çok önemsiyoruz. Dinimiz bize beşikten mezara kadar öğrenmeyi emrediyor. Evlilik toplumumuz çekirdek yapısıdır. Evliliği hem dinimiz hem de Şahinbey Belediyesi olarak biz teşvik ediyoruz. Evlilik Okuluna katılan ve yeni evlenecek olan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ayrıca maddi durumu daha sıkıntılı olan ve evlenmek isteyen çiftlerimize oturma grubu, buzdolabı, fırın, 2 tane halı ve elektrikli süpürge hediye ediyoruz. Şu anda Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediye Şahinbey Belediyesi. Evlilik Okulundaki eğitimlerde çiftlerin birini anlaması için çok önemli. Toplumumuza baktığımızda suça karışan çocukların annesi veya babası ayrılmış çocuklar. Suç örgütleri bu çocuklara daha çok musallat oluyor. Bu nedenle aile birliğimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Çamaşır makinası ve çeyiz desteği

Şahinbey Belediyesi, Evlilik Okulu projesine katılan çiftlere çamaşır makinası hediye ederken aynı zamanda alım gücü olmayan yeni evlenecek çiftlere çeyiz seti hediye ediyor.