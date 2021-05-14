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Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde 35 derece sıcaklıkta güneşin altında tarlada çalışarak üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, 14 Mart Çiftçiler Gününü kutladı.

GAZİANTEP 14.05.2021, 15:49
Çiftçiler gününde tarlada çalışan çiftçilerle buluştu

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde 35 derece sıcaklıkta güneşin altında tarlada çalışarak üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek, 14 Mart Çiftçiler Gününü kutladı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde Araban Ovası’ndaki tarlalarda sarımsak ve makarnalık sert buğday üretimi yapan çiftçileri gazetecilerle birlikte ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun çiftçilerin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Altun, "Ellerinizin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçirerek hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayan tüm Arabanlı çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

Arabanlı çiftçiler de, sıcağa rağmen tarlaya gelerek, özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Altun’a teşekkür etti.
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