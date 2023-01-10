Ceza İnfaz Kurumundan kitap bağış kampanyası

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası stant etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce İnfaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası stant etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen stant etkinliğine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Karataş, "Bugün burada Adalet Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap iyileştirir sloganıyla ceza evlerine kitap kampanyası ile toplanmış bulunuyoruz. Kampanyamız bugün itibariyle başlayıp 15 şubata kadar devam edecektir. Daha önceden ilki 2021 yılında yapılmıştı. Bu dönemde de yapılan kampanya çerçevesinde Gaziantep’te ilinde çok ciddi kitap bağışı sağlanmıştı. Bakanlığımız tarafından geleneksel hale getirildi. Bu dönemki kampanyada da ciddi bağış bekliyoruz. Cezaevlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasından kitap okumak, önemli bir husustur. Biz buna önem veriyoruz. Kütüphanelerimizin dolu olmasına da önem veriyoruz. Ayrıca cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin zaman geçirmesi açısından da kitap çok önemlidir" diye konuştu.

Etkinlik getirilen kitap bağışlarının alınmasıyla son buldu.