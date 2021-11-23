Cengiz Şimşek’ten Öğretmenler Günü mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımldığı mesajda, "En önemli yatırım, eğitime ve öğretmenlere yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Kalkınmanın yolunun çağın gereklerine uygun, bilimsel eğitimden geçtiğine dikkat çeken Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yön vererek, geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Eğitim sorununu çözmeden gelişmek, kalkınmak ve muasır medeniyet seviyesine çıkmak mümkün değildir. Bu nedenle eğitime ve öğretmenlerimize yapılan yatırımları çok önemsiyoruz. ’Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen bir inancın mensupları olarak da öğretmenlerimizin emeğini, fedakarlığını her zaman takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini de vurgulayan Başkan Cengiz Şimşek, "Eğitim ülkenin en önemli sorunu. Bu nedenle daha iyi bir eğitim için ister birey, isterse de kurumsal olarak herkesin katkı sunması gerekiyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak eğitim yatırımları her zaman önceliğimiz olmuştur. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ve Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bugün Türkiye’ye örnek olacak bir eğitim modeli ile hizmet veriyor. Bu yılın başında da proje çalışmaları devam eden 101 hektarlık alanı büyük ölçüde eğitim kurumları için tahsis etmeye karar verdik. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.