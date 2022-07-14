Celal Kadooğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Millet olarak, gücünü sandıktan, yetkisini de milletten almayan hiçbir idareyi meşru kabul etmeyiz. 15 Temmuz gecesi bunu bir kez daha dünyaya ilan eden milletimiz, demokrasi ve millet iradesi dışındaki hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini bir kez daha canı ve kanı pahasına göstermiştir. Millet olarak bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.