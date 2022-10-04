Capital Dergisi en güçlü 30 iş insanı araştırması

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisi’nin gerçekleştirdiği “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı” araştırmasında, iş dünyasının en güçlü liderleri arasında bir kez daha yerini aldı.

Capital’de yer alan haberde, 18 yıldan beri “Güçlü İş İnsanları” listesinin yayımlandığı belirtilerek, “Elbette ki listede her yıl radikal değişiklikler olmuyor. Çünkü, ‘Güç’ ligine de öyle kolay girilmiyor. Bu yıl da listeye giren liderleri sadece oluşturulan ciro, kar ve istihdamla değerlendirmedik” denildi.

İtibar, vizyon ve networkün de belirleyici unsurlar olduğuna işaret edilen haberde, “Ayrıca ilham veren, hikayesi bulunan, söyledikleriyle iş dünyası tarafından ilgiyle izlenen liderlere öncelik verdik” ifadeleri kullanıldı.

Araştırmanın bu kriterler dikkate alınarak hazırlandığına dikkat çekilen haberde, 14 bini aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding’in 12,6 milyar TL ciroya sahip olduğu kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding’in bu yılın sekiz aylık döneminin planlandığı çizgide geride kaldığını söyledi.

Konukoğlu, “Yatırımları ve bütçeyi öngördüğümüz doğrultuda gerçekleştirdik. 2022 ilk sekiz ayı, 2021’e göre daha canlı diyebilirim. Yılsonunda Türkiye’de sanayi sektörü ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiririz” değerlendirmesini yaptı.

Ciroda geçen yıla göre yüzde 12-15 arasında büyüme öngördüklerinin altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı, “Önümüzdeki dönem için elbette hayallerimiz var ama artık hayallerin ince elenip sık dokunduğu dönemdeyiz. SANKO Holding bünyesindeki işletmelerimizde yeni yatırım, yenileme yatırımı, modernizasyon ve kapasite yatırımlarını geçmiş yıllardaki gibi aksatmadan sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Yatırımlarımız devam edecektir, yeni sektörlere satın alma ile girebiliriz.”