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Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri

SANKO Üniversitesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ortak Dersler Bölümü, Türk Dili Birimi Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu’nun danışmanlığını yaptığı Edebiyat Kulübü tarafından “Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri” konulu online konferans düzenlendi.

GAZİANTEP 19.03.2021, 11:10
Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri

SANKO Üniversitesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ortak Dersler Bölümü, Türk Dili Birimi Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu’nun danışmanlığını yaptığı Edebiyat Kulübü tarafından “Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri” konulu online konferans düzenlendi.

Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı’nın konuşmacı olarak katıldığı ve Öğretim Görevlisi Karayakupoğlu’nun yöneticiliğini yaptığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çanakkale Cephesinde deniz, kara ve hava savaşları olmak üzere üç savaş olduğunu belirten Prof. Dr. Sırmalı, Çanakkale Savaşlarında verilen sağlık hizmetini olarak organize eden bir dernek vardı, 1947’de verilen adıyla Türk Kızılay Derneği’dir. Bütün sağlık hizmetleri Kızılay’ın koordinasyonuyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

Pandemi sürecinde olduğu gibi bazı hastanelerin tümüyle cepheden gelecek yaralılara ayrıldığını anlatan Prof. Dr. Sırmalı, şunları kaydetti: “Bu hastanelerden yatak kapasitesi anlamında en büyüğü tıp fakültesi hastanesidir. Ancak, çok büyük çatışmalar nedeniyle İstanbul’daki hastaneler yetersiz kalınca Çanakkale’ye yakın hastaneler kurulmuştur. Yaralıları dinlendirmek, rahat ettirmek ve besleme ihtiyaçlarını karşılamak için sivil halk da yardıma koşmuştur. Çanakkale Savaşları her anlamda tarihimizde iz bırakmıştır. O günlerde yaşanılanları bu tür etkinliklerle yeni kuşaklara anlatmamız gerekmektedir.”

Prof. Dr. Sırmalı, konuşmasını savaş dönemine ilişkin sağlık hizmetleri görsellerinden oluşan sunumu eşliğinde tamamladı.

Çanakkale Zaferi, inancın ve kararlılığın eseridir

Program Yöneticisi Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu da konuşmasında, sayıca üstünlüklerine rağmen itilaf devletlerine “Çanakkale Geçilmez” dedirten ve 18 Mart 1915’te kazanılan zaferin, Türk ordusunun ve Türk milletinin dirilişinin başlangıcı olduğunu söyledi.

“Çanakkale Zaferinin Türk ulusuna en büyük armağanın ise kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun askeri dehasını ortaya çıkarmasıdır” diyen Öğretim Görevlisi Karayakupoğlu, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Çanakkale Savaşları sırasında, Yarbay Mustafa Kemal’in askerlerine mesajı, zaferin nasıl kazanıldığının ve deha örneği olduğunun en güzel belgesidir: ‘Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına neden olacağını hepinize hatırlatırım.’ Stratejik öngörüleri ile Çanakkale Zaferinin mimarı olan Gazi’nin, askerlerine ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ sözü; kararlılığın, inancın, azmin, en önemlisi bayrak ve vatan sevgisinin yüceliğini anlatır. Çanakkale Zaferi, kurmay kararlılığı ve strateji dehası Gazi Mustafa Kemal’in, dünyada saygı uyandıran komutanlığının sembolüdür.”

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, akademisyenler ve öğrencilerin online katıldığı konferans, Prof. Dr. Şahin Sırmalı’nın soruları yanıtlamasıyla sona erdi.
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