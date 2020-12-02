Son Dakika
Çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı
Gaziantep’te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 02.12.2020, 16:43
2
Gaziantep’te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Güvenevler mahallesinde çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık timi ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
7°
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü