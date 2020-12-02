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Çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP 02.12.2020, 16:43
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Çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Gaziantep’te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenevler mahallesinde çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık timi ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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