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Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

ÇALDIKLARI MALZEMELERLE BİRLİKTE YAKALANDI

GAZİANTEP 17.09.2020, 11:22
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Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

Gaziantep’te bir evden televizyon ve buzdolabı çalan hırsız, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bülbülzade mahallesinde 3 ayrı ikamette gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. 3 ayrı farklı suçtan araması bulunan şüpheli şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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