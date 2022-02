CAHİDE’den OSB Başkanı Şimşek ve Bölge Müdürü Özcan’a teşekkür

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan’ı makamında ziyaret ederek, sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan’ı ziyaret ederek, can dostlarımıza verdiği destek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip, plaket verdi.

Av. Cengiz Bayram, “Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan sokaklarda yaşamaya çalışan can dostlarımıza her zaman destek olmuşlardır. Derneğimizle birlikte yapılan çalışmalarda, sığınma alanları, mama kapları, besleme durakları oluşturarak dostlarımıza sahip çıkmışlardır. Sonsuz teşekkürlerimiz en çok da yazın kavurucu sıcağında garibanları susuz bırakmadıkları içindir. Bu zorlu mücadelemizde yanımızda olan, derdini anlatamayan, bizlere muhtaç yaşayan bu çocuklara el uzatan her kuruma saygımız sonsuzdur" dedi.

Gaziantep’te CAHİDE gibi bir dernek olmasının büyük bir şans olduğunu dile getiren Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek ile Organize Sanayi Bölge Müdürü Özer Özcan da, "Sokakta yardıma muhtaç sokak hayvanlarının görüyor, duyarsız kalmayarak yardım ediyorsunuz. Onlara beslenme, barınma ve tedavi imkanı sunuyorsunuz. Bizler de daha fazla cana ulaşmak için dernek çalışmalarının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle CAHİDE’ye destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.