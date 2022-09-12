Kalp damar tıkanıklığı hastalığı nedeniyle birçok merkezde açık kalp ameliyatı önerilen 45 yaşındaki Halil Demiryay, Liv Hospital Gaziantep’te başarılı bir uygulanan kapalı by-pass ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Koroner arter hastalığı olan Halil Demiryay, açık kalp ameliyatı olmaktan korktuğu ve sürecin zorlu uzun olacağını düşünerek yaptığı araştırmalar sonucu Liv Hospital Gaziantep’ten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz ve ekibine başvurdu.

Hastalarının uzun süredir yaşadığı nefes darlığı ve göğüste ağrı şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, “Hastamız bizden önce birçok dış merkeze başvurmuş, ancak kendisine açık kalp ameliyatının tek çözüm olduğu iletilmiş. Biz gerekli tetkikleri ve muayeneyi yaptıktan sonra hastaya kapalı by-pass ile sağlığına kavuşabileceği müjdesini verdik’’ dedi.

“Hastamızı minimal invaziv by-pass ameliyatına aldık”

Yapılan tetkikler sonucunda hastalarının kapalı by-pass olabileceğine karar verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hayati Deniz, “Sol koltuk altından meme çizgisine paralel şekilde 5 cm’lik mini bir kesi den iki damarı by-pass ameliyatı yaptık. Bacaktan damar alma işlemi de yine kapalı robotik yöntemle yaptık’’ şeklinde konuştu.

“İyileşme süreci daha hızlı”

Koltuk altı bypass ameliyatının, klasik yöntemlerle göğüs kafesinin kesilerek yapıldığı kalp ameliyatlarıyla aynı nitelikte başarılı sonuçların daha az risk faktörü oluşturularak ve daha konforlu şekilde elde edildiğini dile getiren Prof. Dr. Hayati Deniz, koltuk altı by-pass kalp ameliyatlarının avantajlarını da şöyle anlattı:

“’Hasta operasyon sonrasında iyileşme sürecinin ardından kollarını ameliyat olmamış gibi kaldırılabilmektedir. Operasyon yapılan kişiler öksürme sonucu problem yaşamamakta, rahatça öksürebilmektedir. Koltuk altı by-pass ameliyatı sonrası göğüste açılma meydana gelme riski bulunmamaktadır. Hem psikolojik açıdan hem de estetik açıdan operasyon sonrasında hasta kendisini adeta ameliyat olmamış gibi hisseder. Diğer yönteme kıyasla koltuk altı kalp ameliyatı iyileşme süreci çok daha hızlıdır. Kanama ve enfeksiyon riski minimum düzeydedir.’’