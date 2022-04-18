Büyüme ve gelişme geriliği testi Medical Park’ta

Medical Park Gaziantep Hastanesi birbirinden önemli yeniliklerle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor. Hastane çocuklardaki büyüme ve gelişme geriliği yapılan testlerle tespit edilebiliyor

Medical Park Hastanesi’nde çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği çocukluk döneminde gerçekleştirilen test ile tespit ediliyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel yaptığı açıklamada Growth hormon olarak da bilinen, büyüme hormonu eksikliğinin 4 bin canlı doğumda bir görülen önemli bir boy kısalığı nedeni olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Gönel hastane yapılan testlerle ilgili ise ’’Büyüme hormonu eksikliği, tek başına olabildiği gibi başka hormon eksiklikleri ile de birlikte olabilir. Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse, tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşabilir. Peki, kan testleri ile boy kısalığına neden olan hormonal faktörleri tespit edebilir miyiz? Kandan büyüme hormonu ölçümü yapılabilir, fakat kan düzeyi gün içinde değişkenlik gösterdiği için daha stabil olan testler de kullanılmaktadır. IGF-1 ve IGF BP-3 testleri büyüme hormonu salınımını doğru şekilde yansıtabilmektedir. Bu testlerin rutin olarak ölçümü hastanemizde kolayca yapılabilmektedir. Hastanemizin Çocuk Endokrinolojisi Kliniğinde muayene olan çocuklar IGF-1 ve IGF BP-3 ile boy kısalığı testleri yapılabilmektedir. Çocuğunuzda boy kısalığından şüpheleniyorsanız, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde bu testi aynı gün yaptırabilir, çocuk endokrin uzmanımızdan akademik düzeyde destek alabilirsiniz’’ diye konuştu.