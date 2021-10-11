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Büyükşehir’in meclis toplantısı, ilkokul öğrencileriyle renklendi

Gaziantep’te bulunan bir kolejin ilkokul öğrencileri, temsil yetkisine ve demokrasinin işleyişine doğrudan tanık olmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı dönem toplantısına katıldı.

GAZİANTEP 11.10.2021, 16:52
Büyükşehir’in meclis toplantısı, ilkokul öğrencileriyle renklendi

Gaziantep’te bulunan bir kolejin ilkokul öğrencileri, temsil yetkisine ve demokrasinin işleyişine doğrudan tanık olmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı dönem toplantısına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Ekim Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Birleşimde her yıl Gaziantep Okul Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen seçimle okul temsilcilerini belirleyen kolejin ilkokul yetkilileri, demokrasi geleneğini yakından gözlemlemeleri için öğrencilerini Büyükşehir Meclisi’ne getirdi. Öğrenciler, meclis üyelerince görüşülen 66 gündem maddesi oylamayla karara bağlanırken tepkisiz kalmadı, oylamaya dahil oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi’ne geçilmeden önce meclisi yöneten Başkan Vekili Toprak, Suriye’de meydana gelen saldırıda şehit olan Türk askerlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Toprak, 14 bin konut projesiyle sosyal belediyecilikte yeni bir pencere açan Büyükşehir Belediyesi’nin proje kapsamındaki güncel gelişmelerinden bahsetti. Ön taleplerin toplandığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Dönem Toplantısı’na katılan kolej ilkokul öğrencileri, meclisin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’a çiçek takdim ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

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