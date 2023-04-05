Büyükşehir’in etkinlikleriyle Ramazan dolu dolu geçiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Masal Parkı’nda kurduğu “Ramazan Sokağı” etkinlik alanıyla 11 ayın sultanı Ramazan Gaziantep’te dolu dolu geçiyor.

Her akşam Masal Parkı’nda iftardan hemen önce başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Büyükler çarşıyı geziyor, söyleşileri dinliyor, küçükler ise hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu çerçevede park içinde kurulan stantlarda GASMEK öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Gazi şehirlilere bakır işleme, yemeni dikme ile ebru yapma, hat çizme gibi geleneksel meslek kollarını ücretsiz bir şekilde öğrenme imkânı veriliyor.

Sinema, tiyatro ve astronomi keşfi gibi kültürel ve bilimsel aktivitelerin de yürütüldüğü etkinlik alanında sunuculuğunu Orhan Karaağaç, Yusuf Muratoğulları ve Mehmet Rutkay Açıkgöz’ün yaptığı söyleşi programlarında değerli konuklar eşliğinde Ramazan söyleşileri de gerçekleştiriliyor. Öte yandan her yaştan çocuklar için de farklı konseptlerde oyun alanlarının oluşturulduğu park içerisinde çocuklar keyifli saatler geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Masal Parkı’nda Ramazan etkinlikleri çerçevesinde kurulan alan hakkında yaptığı açıklamada deprem bölgesi olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremin yaralarını sarmak ve mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için böyle bir etkinlik alanı kurduklarını söyledi.

Etkinliklerin Ramazan sokağının yanı sıra İslahiye ve Nurdağı konteyner kentlerde de sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şahin, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayımızı bu sene depremde hayatını kaybeden ve yetim-öksüz kalan çocuklarımıza atfederek, Ramazan konumuzu ‘Çocuk’ olarak belirledik. İftardan sahura kadar sürekli etkinlikler yapıyoruz. Biz, mahzun gönüllere, Ramazan-ı Şerifi vesile bilerek su serpebilmek istiyoruz. Yunus Emre diyor ya ‘Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldim’. İşte tam da bu bilinçle kurduğumuz Ramazan Sokağı’mızda gönüller yapmak için Ramazan-ı Şerif ve on bir ay boyunca, manevi yaralar sarılana kadar vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.