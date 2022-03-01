banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Kısıtlamalar yarın kaldırılabilir!
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Ekmeğin kilogram fiyatı 14.28 lira oldu
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Bursa'da ekmek 3 lira oldu!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!
Otomobil fiyatları Rusya-Ukrayna savaşından etkilendi! Zam kapıda!

Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası yayını gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeİş Bankası koordinasyonunda okullara verilen kitap desteğinin lansmanı yapıldı.

GAZİANTEP 01.03.2022, 15:04
Büyükşehir’in destekleri ile 145 bin İş Bankası yayını gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeİş Bankası koordinasyonunda okullara verilen kitap desteğinin lansmanı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeİş Bankası koordinasyonunda okullara verilen kitap desteğinin lansmanı yapıldı. Finansörlüğünü Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yaklaşık 145 bin İş Bankası Yayını, Gaziantep’in genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin kütüphanelerine dağıtılacak.

İş Bankası yayınları Dijital Kütüphane’den de okunabilecek

“Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi”nin ikinci ayağı olarak görülen kitap dağıtımı için çalışmalar aralıksız sürecek. Ayrıca İş Bankası Yayınları Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti olan Dijital Kütüphane uygulamasından da erişilebilecek.

“Bize düşen, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bedreddin Ayni İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törende valilik koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ciddi ortak projeler yürütüldüğünü belirterek, “Eğitim Şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep, kültür şehri Gaziantep, sanat şehri Gaziantep olmak için ilerlerken 600 bin öğrencisi, 4 üniversitesi olan, gelecekte beşeri sermayesi çok güçlü olan bir şehiriz. Bize düşen, bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Sayın valimizin geldiği günden başlattığı ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor’ diye çok özel bir proje var. Bu proje kapsamında kütüphanelerin yapılması, kütüphanelerin içeriğinin çoğaltılarak kitap çeşitliliğinin arttırılmasıyla ilgili çok güçlü bir destek alıyor. İş Bankası ile bu kitapların kütüphanelerde yerini almasıyla ilgili sosyal sorumluluk projesine imza attık. Biz de GAGEV ile birlikte bu kitapların kitaplıklarda yerini alması için çalışıyoruz” dedi.

“Bizim ‘fikri hür vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek gibi bir hedefimiz var”

“Akıllı Şehir Gaziantep”te yapılan projenin çeşitlendirilmesi, kaynağa ulaşım oranının arttırma hedefinden dolayı dijital kütüphaneyi ilk kuran belediyelerden biri olduklarını söyleyen Başkan Şahin, “Bugün temel klasik eserler, İş Bankası kitaplarının da yer aldığı Dijital Kütüphanemiz ile girmemizi sağlıyoruz. İlgili daire başkanlıklarımız bu işlerle ilgili yoğun şekilde çalışıyor. Günün sonunda bizim ‘Fikri Hür Vicdanı Hür’ nesiller yetiştirmek gibi bir hedefimiz var. Bunu yetiştirirken de çocuklarımızın bedenen ve fikren her türlü çalışmayı yapıyor, kütüphaneler kuruyor, spor salonları, yüzme havuzları yaparak malzeme desteği sağlıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak her türlü çalışmada ben ve kurumum eğitim ordusunun hizmetindeyiz. Günün sonunda çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba ulaşmasını sağlayarak geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 katına çıktı”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise öğretmenlerin dağıtılan kitapları gözden geçirdiğini belirterek, “İlkokul, ortaokul ve liselerimizde seviyeye göre kitap seçildi. Burada okullara göre Gaziantep’in tamamına bütün ilçelerde Büyükşehir Belediyesi finansmanında bu kitaplar okullara kazandırıldı. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 4 katına çıktı. Daha fazlasını yapacağız. Çok önemli bir gelişme bu. Başta Başkan Fatma Şahin olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimiz, kitap sayılarımız tamamlandı ama daha artacak. Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Biz çocuklarımız için istediklerimizin tümünü Gaziantep’in çocukları için de istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Valimizin başlattığı, şehrimizin yöneticilerinin destek verdiği çok özel bir proje”

“Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi”nin öneminin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Valimizin başlattığı, şehrimizin yöneticilerinin destek verdiği çok özel bir proje. Bu projenin en önemli ayağı, öğretmenlerimizin çocuklarımızı, velilerimizi ziyaret ederek onlarla beraber kitap okuması, tanışmasıydı. Proje devam ederken salgın başladı. Biz bu dönemde de çocukların kitap erişimini sağladı. Valimiz ve başkanımız sayesinde kitap dağıttık ve gençlerin evlerinde nitelikli zaman geçirmesine vesile oldu. Bütün okullarda kütüphaneler kurduk, kitapları yerleştirdik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise Türkiye’nin son 20 yılda kitap okuma istatistiklerindeki yükselişe değindi, Dijital Kütüphane ile gençler adına Türkiye’ye model bir uygulama olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Hüseyin Ateş de lansmanda teknik bilgiler vererek Vali Gül ve Başkan Şahin’e projeye verdikleri destekler için teşekkür etti.

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18